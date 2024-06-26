Алла Пугачева готовится к переезду в Юрмалу из-за жары на Кипре

Ситуация вокруг жизни Аллы Пугачевой на Кипре становится все более сложной. После того, как певица переехала на остров со своим мужем, комиком Максимом Галкиным, у нее возникли проблемы с адаптацией к климату.
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