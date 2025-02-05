«Детройт» выиграл 7-й матч подряд и идет 7-м на Востоке. Зайдер провел 300-ю игру в НХЛ против «Сиэтла» – у немца 167 очков в активе

Команда тренера Тодда Маклеллана обыграла «Сиэтл» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Ред Уингс» продлили победную серию до семи игр, в ходе которой команда также переиграла «Монреаль» (4:2), «Тампу» (2:0), «Лос-Анджелес» (5:2), «Эдмонтон» (3:2 Б), «Калгари» (3:1) и «Ванкувер» (3:2 ОТ).