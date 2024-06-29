Маяк - это декоративное сооружение может поселится на любом приусадебном участке и не только на участке, но и на подоконнике в квартире!

Садовые скульптуры прекрасно украшают наши приусадебные участки, а самым любимым после Гномов является конечно же - Маяк! Такой декоративный маяк может быть не просто украшением, но и нести в себе такую полезную функцию, такую как освещение участка, если встроить в верх конструкции фонарь на солнечных батареях.