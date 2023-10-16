Аллергия больше не приговор: врачи нашли несколько способов борьбы

Аллергия — больше не приговор. Российские врачи кажется научились с ней справляться, причем самыми разными способами! Это и аллерген-специфическая иммунотерапия, и инновационный метод — таргетная терапия, которую медики сейчас применяют при самых тяжелых осложнениях.
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