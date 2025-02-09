«Если не нравится, просто не транслируйте фразу в эфире», — Зак Браун о ругани McLarenГенеральный директор McLaren Зак Браун заявил, что режиссёр трансляции гонок Формулы 1 должен фильтровать высказывания, содержащие ненормативную лексику.
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