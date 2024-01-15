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Парламентская газета

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Китай выразил позицию по ситуации в Йемене

Китай выразил позицию по ситуации в Йемене

Пекин серьезно встревожен резким обострением ситуации в Красном море и вокруг Йемена. Об этом в ходе пресс-конференции в Каире заявил министр иностранных дел Китая Ван И, слова которого приводит официальный сайт внешнеполитического ведомства.

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