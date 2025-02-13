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Царьград

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Потеря аппетита, апатия и истерики по 5 часов: Детей в России настиг "барометрический удар"

Потеря аппетита, апатия и истерики по 5 часов: Детей в России настиг "барометрический удар"

Родители потеряли контроль над своими детьми, даже скорая не в силах помочь. Потеря аппетита, апатия и истерики по пять часов – часто наблюдаемые явления в последние дни.

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