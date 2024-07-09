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Военные новости ★ спецоперация

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Появились кадры уничтожения «Ланцетом» израильской РЛС RADA, переданной ВСУ

Появились кадры уничтожения «Ланцетом» израильской РЛС RADA, переданной ВСУ Российский дрон-камикадзе «Ланцет» от концерна «Калашников» уже по праву можно назвать «убийцей» западной военной техники.

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