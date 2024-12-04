Начальники управлений администрации президента Южной Кореи подали в отставку

Решение было принято на заседании руководящего состава Руководство администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на фоне ситуации с введением и отменой военного положения единовременно решило подать в отставку, передает агентство Yonhap.
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