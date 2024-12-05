Маркетолог Бастрыкина: мошенники используют фальшивые розыгрыши для кражи данных

Многие крупные компании проводят розыгрыши призов в преддверии новогодних праздников, однако мошенники используют эту практику для обмана клиентов, сообщает агентство ПРАЙМ со ссылкой на маркетолога PGR Agency Анастасию Бастрыкину.
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