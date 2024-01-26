Первый мастер-класс в стиле «самолепных» пряников провели в главном музее Ямала

В рамках проекта «Мангазейский пряник» и Года детства на Ямале семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья узнали не только о том, какие «самолепные» пряники на вкус, но и интересные факты, состав и способы лепки лакомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии