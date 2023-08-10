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Марочко: вооруженные силы России успешно продвигаются на Купянском направлении

Марочко: вооруженные силы России успешно продвигаются на Купянском направлении

Российские войска успешно продвигаются на Купянском направлении в Харьковской области. Андрей Марочко, бывший подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), военный эксперт рассказал, что тактическое положение российских штурмующих подразделений было улучшено в районе населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Новоселовское.

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