Российские войска успешно продвигаются на Купянском направлении в Харьковской области. Андрей Марочко, бывший подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), военный эксперт рассказал, что тактическое положение российских штурмующих подразделений было улучшено в районе населенных пунктов Синьковка, Ольшаны и Новоселовское.
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