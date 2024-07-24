МО РФ: Су-34 поразили авиабомбами пункт временной дислокации ВСУ в зоне СВО

Истребители-бомбардировщики Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ атаковали пункт временной дислокации украинских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО), закрепленной за группировкой "Запад".
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