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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Я не Рафинья, я женщина». Фанаты «Барселоны» приняли футболистку клуба за бразильца и перегородили ей дорогу ради автографов

У клубной базы «Барселоны» произошел забавный эпизод с новичком женской команды Керолин Николи. Фанаты, ожидавшие футболистов на выходе с базы, увидели приближающийся автомобиль и решили, что за рулем находится Рафинья .

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