Где ещё живут русские, кроме России. Топ-10 стран по численности русского населения

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаГде ещё живут русские, кроме России. Топ-10 стран по численности русского населения Объясняю на пальцах Население России составляет порядка 146 миллионов человек и 81% из них являются русскими.Вернуться к статье144НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAlex AlexВсем русским необходимо обеспечить самый упрощённый, из все возможных, порядок возврата на историческую родину(Россию), особенно из бывших союзных республик, и, особенно, из южных! Это будет, по человечески, справедливо и гуманно!Владимир EвтушенкоА вы уверены, что больше 200 тысяч якобы русских, живущих в Англии, хотят жить в России? Автор лжёт про количество россиян в Англии. 49 тысяч это те, кто имеет паспорта Англии. А остальные 150 тысяч живут по визам.Аркадий АлександровСравнивать с армянами, евреями и прочими не корректно - русские вне Родины как-то очень быстро теряют собственную идентичность - дети эмигрантов первой волны в абсолютном большинстве не знают язык предков - и ментально переформатируются, становятся чужими для нас. Уехал, ищет лучшей доли на чужбине - и ветер в спину, ошибочно таких людей считать своими, осознал ошибку, вернулся - наш человек. Вернулись многие немцы - обрусели, не могут свыкнуться с порядками на земле далёких предков.ИгорьВы НИ ЧЕГО не понимаете? Или не умеете выражать мысли!! Что русские теряют? Какой первой волны? Я родился в Узбекистане, в третьем поколении, знаю только русский язык, читаю русскую литературу, смотрю только российские каналы! Болею только в первую очередь за российских спортсменов. Может, получше вас, знаю российских политиков, спортсменов , артистов начиная с Николая Рыбникова. И мы становимся чужими для вас?? Да вот так и верю, что многие вернувшиеся в Россию, встречают не приязнь со стороны местных русских.Аркадий АлександровНу не хотел обидеть. Имел ввиду тех, кто из Союза за лучшей жизнью на Запад рванул. А те, кто по комсомольской путёвке и их потомки - конечно, наши люди, если у свободолюбивых не комфортные условия для русских, надо создавать все условия для переезда на историческую Родину.Александр ДонигевичВЫ ПРАВЫ !!!Taurus ZmeiОчень хотелось бы что бы Вы нашли свой путь (прошедший это)Антонина Егоровна Тюрина Антонина ЕгоровнаЯ живу в Кыргызстане почти 60 лет. Приехали сюда поднимать экономику, работать на заводе. Кыргызы говорят по русски лучше чем мы. Даже нахожу свойство характеров одинаковыми. Без хитростные простые, приветливые, уважительные...Антонина Егоровна Тюрина Антонина ЕгоровнаЯ живу в Кыргызстане почти 60 лет. Приехали сюда поднимать экономику, работать на заводе. Кыргызы говорят по русски лучше чем мы. Даже нахожу свойство характеров одинаковыми. Без хитростные простые, приветливые, уважительные...Alexandr PКак говорят немцы: Jedem das Seine! Каждому своё. Если вам так н(д)равятся кыргызы, так в чем проблема? допускаю, что и спите с ними. Тут недавно обсуждали как 1 русского мальчика на спорт.сборах свора подростков кыргызов дружно избивали, но не до смерти под чутким руков-ом тренерши -аборигенки (случаем там не пробегали?). Позже отец мальчика спецом адвоката нанимал, чтобы доказать систематическое избиения мальчика и пытаться привлечь садистов к отвественности. Итоге всем всё простили. Принципе семье этого мальчика рос-ое гос-во обязано было бы помочь перебраться на этнич родину на нормальных условиях (решением кварт вопроса и нормальной работы). Но нынешним власть предержащим глубоко нас.. на вымирающую титульную нацию и стагнирующую экономику. Есть призрачная надежда, что ситуёвина улучшится, но для этого ныне правящая жуликоватая партия проиграет выборы..Алексей СмирновА они русские? Русский добровольно свою родину не покинет.АРАлександр Киевская РусьВам сколько лет? Вам нужно пожить пару десятков лет, чтобы понять - люди всегда стараются жить там, где лучше. Юношеский патриотизм быстро разбивается жизненными реалиями.ЕБЕлена Бресловаа Вы предполагаете, что мы в Казахстан приехали добровольно?! про Карлаг слыхали?! В Казахстане русских была половина населения, представляете сколько народу сорвалось в Россию, Белоруссию, Германию?! в 90-х была ещё и Украина...вера курьянова (гончарова)Они сами разделились.Комментировать
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