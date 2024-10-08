В России испытают вакцину от рака. Что о ней известно и кому ее будут колоть?

Испытания российской терапевтической вакцины от рака начнутся в ближайшее время. Об этом «Ленте.ру» рассказал один из создателей препарата, директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина, кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков.