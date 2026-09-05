Экс-глава «Сити» и FA Бернстайн о 115 нарушениях: «Невероятно, что клуб потратил 440 млн фунтов на фоне обвинений. Правосудие, отложенное на потом, – это правосудие, в котором отказано»

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Дэвид Бернстайн, председатель « Манчестер Сити » в 1998–2003 годах и глава Футбольной ассоциации Англии (FA) в 2011–2013 годах высказался о многомиллионных тратах «горожан» на фоне обвинений в нарушении финансового фэйр-плей.