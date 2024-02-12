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В Приморье из-за отравления заведено дело

В Приморье из-за отравления заведено дело

В Приморском крае из-за возможного отравления людей в общепите завели дело. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные Следственного комитета.

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