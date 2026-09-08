Холанд повторил рекорд Агуэро по голам за «Сити» в ЛЧ, проведя на 24 матча меньше аргентинца

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал рекордсменом клуба по голам в Лиге чемпионов.Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал рекордсменом клуба по голам в Лиге чемпионов.