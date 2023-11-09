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Сделай сам - своими руками

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Как сделать насос-мойку на шуруповерт или дрель

Как сделать насос-мойку на шуруповерт или дрель

Торцевую заглушку укладываем концентрично и донцем вниз в кусок трубы. Выполняем на половине высоты указанных деталей в диаметральном направлении сквозные резьбовые отверстия, куда вкручиваем хвостовики к шлангу так, чтобы их концы выходили за пределы боковой стенки заглушки.

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