Как сделать насос-мойку на шуруповерт или дрель

Торцевую заглушку укладываем концентрично и донцем вниз в кусок трубы. Выполняем на половине высоты указанных деталей в диаметральном направлении сквозные резьбовые отверстия, куда вкручиваем хвостовики к шлангу так, чтобы их концы выходили за пределы боковой стенки заглушки.