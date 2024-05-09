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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Идову об уровне Медиалиги: «Моментами тяжелее, чем в РПЛ. Там иногда дают больше свободы, а в медиафутболе люди себя не жалеют, катятся»

– Между лидерами и аутсайдерами МФЛ большой разрыв? – Разрыв есть, это видно по результатам. Но аутсайдеры пытаются подтянуться, а те, кто сейчас в лидерах, хотят показать, что не зря там оказались.

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