Басков ответил на вопрос о своей свадьбе

Николай Басков был почетным гостем на празднике телеканала «Муз-ТВ» в Кремлевском дворце. Накануне дня рождения певца (15 октября Николаю исполнится 48 лет) он ответил на вопросы журналистов «Комсомольской Правды» о личном.
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