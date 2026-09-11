Меркурий сжимается быстрее, чем ранее думали учёные

Меркурий — самая близкая к Солнцу и самая маленькая планета Солнечной системы — сжимается заметно быстрее, чем предполагалось до сих пор.
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