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Ангелопол о том, почему не отдал бы ребенка в фигурное катание: «Ни за что. Потому что я знаю, насколько это тяжело, порой очень больно»

Ангелопол выступает в танцах на льду с Василисой Кагановской. В сезоне-2022/23 они выиграли финал Гран-при России.

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