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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глен Дэвис об Айзейе Томасе: «Он один из тех, кому важен баскетбол. Но некоторые клубы плевать на это хотели»

Бывший форвард НБА Глен Дэвис назвал Айзею Томаса главным примером суровости и жестокости бизнеса НБА.

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