Обновленный седан Hongqi H5 прибыл в Россию: известна цена[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В мае этого года премиальная марка Hongqi, входящая в состав концерна FAW, представила планово обновленный седан H5.
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