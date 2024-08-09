Артиллеристы орудием «Гиацинт-Б» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

Расчеты орудий 2А36 «Гиацинт-Б» арктической бригады группировки войск «Днепр» уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, о чем 9 августа сообщило Минобороны РФ, предоставив видеофрагмент боевой работы артиллеристов.
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