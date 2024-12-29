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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин о возвращении: «Когда закончилась 1-я смена, понял, что со мной все в порядке. Нужно поймать ритм и почувствовать шайбу – в игре все происходит быстро»

39-летний нападающий принял участие в матче с «Торонто» (5:2) и отметился заброшенной шайбой. Это была первая игра для Овечкина после перелома ноги.

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