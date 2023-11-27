Свердловский Уполномоченный участвовал в обсуждении предложений по оптимизации критериев отнесения контролируемых объектов к категориям риска

По приглашению Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе Ирины Каск 22 ноября 2023 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх участвовала в обсуждении предложений по оптимизации критериев отнесения контролируемых объектов к различным категориям риска в ходе круглого стола Югорского экономического форума.