Госдума утвердила закон, позволяющий регионам вводить запрет на продажу вейпов

Нижняя палата парламента приняла в окончательном чтении закон, который наделяет субъекты РФ правом самостоятельно вводить полный запрет на розничную реализацию вейпов, жидкостей к ним и иных электронных систем доставки никотина на своей территории.
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