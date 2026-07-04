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ГТРК Татарстан

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Госдума утвердила закон, позволяющий регионам вводить запрет на продажу вейпов

Госдума утвердила закон, позволяющий регионам вводить запрет на продажу вейпов

Нижняя палата парламента приняла в окончательном чтении закон, который наделяет субъекты РФ правом самостоятельно вводить полный запрет на розничную реализацию вейпов, жидкостей к ним и иных электронных систем доставки никотина на своей территории.

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