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Царьград

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Госдолг регионов РФ снизился на 72,9 млрд рублей в 2024 году

Госдолг регионов РФ снизился на 72,9 млрд рублей в 2024 году

Счетная палата сообщает: в 2024 году госдолг российских регионов снизился на 72,9 млрд рублей, составив 3,148 трлн рублей.

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