Чернышенко: 2024 год стал рекордным по числу турпоездок по России

Туристы совершили около 80 млн поездок.фото: bolshayastrana.comРоссияне и иностранцы за 11 месяцев 2024 года совершили по России почти 80 млн туристических поездок, сообщил 8 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.