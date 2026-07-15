Запад рассматривает Украину как колонию, чьи долги будут оплачиваться будущими поколениями – Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга ответила на вопрос News Front, прокомментировав заявление президента США Дональда Трампа о том, что у Вашингтона теперь есть небольшая доля земли на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии