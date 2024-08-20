МО: экипажи Ми-28НМ ликвидировали боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в ночное время уничтожили личный состав и бронированную технику украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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