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Петербургский дневник

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МО: экипажи Ми-28НМ ликвидировали боевиков и технику ВСУ в курском приграничье

Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в ночное время уничтожили личный состав и бронированную технику украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.

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