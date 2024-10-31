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Царьград

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"Если вдруг какие проблемы...Мы приедем": Полпред Жога взял на контроль ситуацию с цыганами - после с фронта раздался звонок - военкор

"Если вдруг какие проблемы...Мы приедем": Полпред Жога взял на контроль ситуацию с цыганами - после с фронта раздался звонок - военкор

Полпред президента России на Урале Артём Жога выступил с важным заявлением по ситуации в Коркино, где случился русский бунт после убийства цыганами русской девушки: "Ситуация накалялась давно".

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