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Азербайджанский визит Путина: РФ обеспечивает южные рубежи и продвигает коридоры на Юг

Азербайджанский визит Путина: РФ обеспечивает южные рубежи и продвигает коридоры на Юг

18 – 19 августа с двухдневным государственным визитом в Азербайджане побывал Владимир Путин, который провёл переговоры с Ильхамом Алиевым в целях обеспечения дальнейшего развития геостратегического маршрута «Север – Юг», недопущения появления антироссийского военно-политического альянса в Закавказье и Центральной Азии, предотвращения эскалации и нового полномасштабного конфликта с Арменией, чего как раз в последнее время добивается Запад.

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