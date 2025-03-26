Стоит ли доверять ремонт душевой кабины частному мастеру?

Душевая кабина – это важный элемент ванной комнаты, который обеспечивает комфорт и удобство. Однако со временем она может выйти из строя: появляются протечки, засоры, неисправности в работе дверей или поддона.
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