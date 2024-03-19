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Закон, порядок, государство

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Саперы группировки войск «Юг» разминируют освобожденную территорию Донбасса

Саперы группировки войск «Юг» разминируют освобожденную территорию Донбасса

За время боевой работы военнослужащим приходилось обезвреживать различные типы мин, неразорвавшиеся снаряды, а также боеприпасы иностранного производства.

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