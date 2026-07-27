Правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года

Ограничения на вывоз дизельного топлива могут быть сняты раньше, по мере восстановления рынка. В текущей ситуации экспорт мог усугубить нехватку топлива на внутреннем рынке, однако запрет продаж за границу не решает проблем с доставкой топлива в отдалённые регионы России, считают эксперты.