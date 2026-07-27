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УтроNews

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Правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года

Правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года

Ограничения на вывоз дизельного топлива могут быть сняты раньше, по мере восстановления рынка. В текущей ситуации экспорт мог усугубить нехватку топлива на внутреннем рынке, однако запрет продаж за границу не решает проблем с доставкой топлива в отдалённые регионы России, считают эксперты.

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