Народное правосудие: в Новосибирске наши ребята собственноручно наказали наглых и пьяных иностранных специалистов

Нина Комарова

Ещё как пьют. И курят. В моем доме хостел, где они проживают. Выходят покурить. Недавно такого "иностранца" средь бела дня, ехавшего в автобусе, так качало, что упал прямо у двери. Наши русские ребята даже не подумали его поднять. Бабульки начали их просить: сейчас двери откроются и вывалится прямо под колеса. И только после этого двое наших прямо перед открытием дверей приподняли его и вытолкнули на тротуар. Другого зимой в прошлом году я пожалела. Лежал на снегу вдрызг пьяный. Вызвала полицию, чтобы забрали. Надо сказать, приехали русские и никак не хотели, что-то делать. Думаю, уехали бы, но я стояла рядом с внуками. Они его забрали. Не знаю, но жалко его было. Но пройти мимо лежащего на снегу человека не могу вне зависимости от его национальности.