СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 315 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    Даже после всего наболтанного здесь остались те кто считает Трампушку адекватным политиком. К сожалению их оказываетс...Трамп выдвинул Пу...
  • Андрей Зарубкин
    Война закончится после подписания Украиной акта о полной и безоговорочной капитуляции Украины.Трамп выдвинул Пу...
  • Александр Николаевич
    ЗАШЕЛ сегодня к стамотологу поставить пломбу на ПОСЛЕДНИЙ зуб МУДРОСТИ (возраст "предтрамповский), а она говорит -воз...Трамп выдвинул Пу...

Народное правосудие: в Новосибирске наши ребята собственноручно наказали наглых и пьяных иностранных специалистов

Народное правосудие: в Новосибирске наши ребята собственноручно наказали наглых и пьяных иностранных специалистов

Любое терпение, даже самое резиновое, всё равно когда-нибудь кончается и иногда лопается с громким шумом и чувством глубокого морального удовлетворения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
Может быть сначала п**дить, а потом высылать?
Ответить
2 час.
Дима Панфиленко
Браво!!👍👍👍
Ответить
1 час.
Нина Комарова
Ещё как пьют. И курят. В моем доме хостел, где они проживают. Выходят покурить. Недавно такого &quot;иностранца&quot; средь бела дня, ехавшего в автобусе, так качало, что упал прямо у двери. Наши русские ребята даже не подумали его поднять. Бабульки начали их просить: сейчас двери откроются и вывалится прямо под колеса. И только после этого двое наших прямо перед открытием дверей приподняли его и вытолкнули на тротуар. Другого зимой в прошлом году я пожалела. Лежал на снегу вдрызг пьяный. Вызвала полицию, чтобы забрали. Надо сказать, приехали русские и никак не хотели, что-то делать. Думаю, уехали бы, но я стояла рядом с внуками. Они его забрали. Не знаю, но жалко его было. Но пройти мимо лежащего на снегу человека не могу вне зависимости от его национальности.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх