СМИ: соратник Берлускони может не получить пост главы МИД Италии из-за слов о Путине

Экс-председателя Европейского парламента, зампредседателя партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни может лишиться шанса занять пост министра иностранных дел республики из-за слов бывшего премьера о президенте России Владимире Путине.
Экс-председателя Европейского парламента, зампредседателя партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни может лишиться шанса занять пост министра иностранных дел республики из-за слов бывшего премьера о президенте России Владимире Путине.
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