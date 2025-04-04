13 лет во имя сохранения жизни С Днем рождения, Центр ´Покрова´.

3 апреля Центр поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ празднует свой День рождения!В этот день, ровно 13 лет назад, начался отсчет истории социального-просветительского учреждения Центр поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова г.