13 лет во имя сохранения жизни С Днем рождения, Центр ´Покрова´.

3 апреля Центр поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова´ празднует свой День рождения!В этот день, ровно 13 лет назад, начался отсчет истории социального-просветительского учреждения Центр поддержки семьи, материнства и детства ´Покрова г.
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