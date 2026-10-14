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Царьград

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«Мостопроектстрой» построит корпус школы №103 за 828 млн рублей

«Мостопроектстрой» построит корпус школы №103 за 828 млн рублей

Компания «Мостопроектстрой» стала единственным участником повторной закупки на строительство дополнительного корпуса школы №103 в нижегородском микрорайоне Верхние Печеры, предложив выполнить работы за 828,2 млн рублей.

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