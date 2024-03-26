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Спички - не игрушка

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Украина это санаторий ИГИЛ* – Kim Dotcom, ФРГ

Украина это санаторий ИГИЛ* – Kim Dotcom, ФРГ

Известный немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком, владелец файлообменника Mega, высказался о плодотворном взаимопроникновении украинского и исламского государств: «Лидеры ИГИЛ считают Украину «убежищем», а СБУ согласна с их присутствием.

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