На Украине заговорили об окончании конфликта с РФ: сводка событий СВО на 3 августа

Киев сомневается в том, что конфликт с Россией может быть урегулирован до конца года. При этом Украина возлагает надежды на ожидаемый визит спецпредставителя президент США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в страну, а затем на их потенциальную поездку в Москву, сообщает РИА Новости.