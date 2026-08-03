НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

На Украине заговорили об окончании конфликта с РФ: сводка событий СВО на 3 августа

На Украине заговорили об окончании конфликта с РФ: сводка событий СВО на 3 августа

Киев сомневается в том, что конфликт с Россией может быть урегулирован до конца года. При этом Украина возлагает надежды на ожидаемый визит спецпредставителя президент США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в страну, а затем на их потенциальную поездку в Москву, сообщает РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии