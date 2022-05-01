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Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых строительных вакансий в России

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых строительных вакансий в России

По данным сервиса "Работа.ру", апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых в России строительных вакансий включает в себя вакансии сварщика с сертификатом Национального агентства контроля сварки, прораба, монтажника дверей и сметчика-замерщика.

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