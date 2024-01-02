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В Краснодаре дети напали на пенсионера

В Краснодаре дети напали на пенсионера

2 января двое детей в возрасте 8 и 10 лет напали на 82-летнего пенсионера в Краснодаре. По словам представителей местного ГУ МВД, один из мальчишек ударил старика палкой по голове, затем они начали его преследовать и кинули в сторону мужчины камень и стеклянную бутылку, попав в ногу, сообщает ТАСС.

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