В Краснодаре дети напали на пенсионера

2 января двое детей в возрасте 8 и 10 лет напали на 82-летнего пенсионера в Краснодаре. По словам представителей местного ГУ МВД, один из мальчишек ударил старика палкой по голове, затем они начали его преследовать и кинули в сторону мужчины камень и стеклянную бутылку, попав в ногу, сообщает ТАСС.