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Корабли ВМФ РФ и авиация ВКС отразили атаку "противника" на учениях в Средиземном море

Корабли ВМФ РФ и авиация ВКС отразили атаку "противника" на учениях в Средиземном море

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что экипажи пяти боевых кораблей, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", отразили нападение условного противника, а также провели тренировку сил ПВО.

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