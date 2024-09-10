В Иванове полицейские проводят еженедельные рейды по выявлению нарушителей миграционного закнодательства

В августе на территории региона сотрудниками УМВД России по Ивановской области проведена комплексная оперативно-профилактическая операция, в рамках которой активизированы мероприятия по контролю за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности на территории РФ.
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