В Иванове полицейские проводят еженедельные рейды по выявлению нарушителей миграционного закнодательства

В августе на территории региона сотрудниками УМВД России по Ивановской области проведена комплексная оперативно-профилактическая операция, в рамках которой активизированы мероприятия по контролю за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства порядка пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности на территории РФ.