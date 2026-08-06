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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус подпишет контракт с «Реалом» на 6 лет. Официальное объявление – в ближайшее время (Фабрицио Романо)

Винисиус Жуниор подпишет с «Реалом» новый контракт сроком на шесть лет – до 2032 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

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